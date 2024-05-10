قاسم: سنطرح رؤيتنا في الجنوب بعد وقف إطلاق النار الكامل في غزة وقبل ذلك لن نطرح شيئًا

رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أنّ "التضحيات في لبنان عطَّلت مشاريع إسرائيل من بوابة لبنان، ليس لهذه المرحلة فقط بل للسنوات المقبلة وللمستقبل"، معلنًا "أننا سنطرح رؤيتنا في الجنوب اللبناني بعد وقف إطلاق النار الكامل في غزة وقبل ذلك لن نطرح شيئًا".

ولفت، في تصريح له من احتفال في بيروت، إلى أنّ "التهويل الذي يقوم به بعض القادة الصهاينة لا ينفع معنا، لأننا مصممون على الدفاع عن أرضنا وعن مستقبل أولادنا مهما بلغت التضحيات، جربتم في الماضي وهزمتم وإذا جربتم الآن فستهزمون وهذا مرتبط بالوعد الإلهي لنا".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ لبنان سلّم إلى فرنسا ردّه على مبادرة اقترحتها من أجل وضع حد للتصعيد مع إسرائيل، مبديًا تحفظه خصوصًا على انسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود.