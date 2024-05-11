إعلام إسرائيلي: "حماس" تعيد تنظيم قواتها في حي الزيتون وستبقى في رفح

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إنّ حركة "حماس" أعادت تنظيم قواتها بحي الزيتون وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يعرض قوات الجيش في محور نتساريم للخطر، في حين أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف قوات إسرائيلية في مناطق مختلفة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ حركة حماس ستبقى في رفح حتى لو شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في المدينة برمتها، مضيفة أنه لا توجد حلول سحرية للتأثير على حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي -لم تسمها- أنّ هناك أهمية حاسمة في اتخاذ قرار بشأن مسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة مع استمرار الحرب، وتفسير سبب الجمود الذي أوجدته القيادة السياسية الإسرائيلية حول هذه المسألة.

وتتعلق تصورات "اليوم التالي" للحرب على غزة بترتيبات القطاع وبمن سيحكمه على افتراض أنه يمكن القضاء على حماس.

وأضافت المصادر ذاتها "حتى إذا عملنا في جميع أنحاء رفح وبعد هذا الاجتياح فإن حماس ستبقى هناك، بما في ذلك البنية التحتية".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الجيش الإسرائيلي بتهجير سكان مناطق إضافية في شرقي رفح بعدما صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أمس الجمعة على توسيع الاجتياح الإسرائيلي للمدينة.