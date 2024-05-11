ارتفاع حصيلة القتلى في فيضانات أفغانستان إلى 311

قُتل حوالى 311 شخصًا في فيضانات مفاجئة ضربت ولاية بغلان في شمال أفغانستان، بحسب حصيلة جديدة موقتة أوردها برنامج الأغذية العالمي لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت في وقت سابق عن سقوط أكثر من 200 قتيل في هذه الفيضانات الكارثية التي وقعت الجمعة.

وأمس، ذكرت السلطات الاقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانساتن، أنّ "الامطار الموسمية تسببت بفيضانات مفاجئة، ولم ينجح الناس الذين لم يتمكنوا من الاستعداد في إنقاذ أنفسهم، ولهذا السبب نشهد مثل هذه الخسائر".