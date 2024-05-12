الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، أمس الأول، إلى مصرع أكثر من 300 شخص في ولايات عدة، وفق ما أفادت الأمم المتحدة أمس، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ. وأدّت أمطار غزيرة إلى فيضان أنهار، وتسببت بسيول طينية في قرى وأراضٍ زراعية في ولايات عدة. ونشرت السلطات ومنظمات غير حكومية طواقم إنقاذ ومساعدات، محذرة من عزل بعض المناطق بسبب الفيضانات، فيما شوهد ناجون يتنقلون أمس، في شوارع موحلة بين المباني المتضررة

وتعتبر ولاية بغلان من أكثر المناطق تضرراً، حيث قضى أكثر من 300 شخص في الولاية. ودُمرت وتضررت آلاف المنازل، وفق برنامج الأغذية العالمي. وقالت رنا دراز، مسؤولة الاتصالات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه «بناء على المعلومات الحالية، قضى 311 شخصاً في ولاية بغلان ودمر 2011 منزلاً، وتضرر 2800 منزل».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني: «إن 131 شخصاً لقوا حتفهم في بغلان، مشيراً إلى أن الحصيلة قد ترتفع، لأن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين»، مضيفاً أن 20 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في ولاية تخار واثنين في بدخشان المجاورة. وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة «إكس»: «لقي المئات من مواطنينا حتفهم في هذه الفيضانات»، مضيفاً «علاوة على ذلك، أحدث الفيضان دماراً كبيراً في العقارات السكنية، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة».

وأكد المسؤولون، أن الأمطار التي هطلت الجمعة تسببت في أضرار جسيمة في بغلان وتخار وبدخشان، وكذلك ولايتي غور وهرات، في بلد يعاني الفقر، ويعتمد بشكل كبير على الزراعة. وقال جان محمد دين محمد، أحد سكان مدينة «بل خمري» عاصمة ولاية بغلان: «لقد جرفت الفيضانات منزلي وحياتي كلها»، مضيفاً أن عائلته تمكنت من الفرار إلى مناطق مرتفعة، لكن عندما تحسن الطقس وعادوا إلى منزلهم، «لم يتبقَ شيء، لقد دمرت جميع ممتلكاتي ومنزلي».

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن فرق الطوارئ هرعت لإنقاذ المصابين والمحاصرين. وأمرت وزارة الدفاع قطاعات عسكرية عدة بتقديم المساعدة لضحايا هذا الحادث بكل الإمكانات المتاحة. وقالت القوات الجوية الأفغانية إنها بدأت عمليات إخلاء مع تحسّن الأحوال الجوية أمس، مشيرة إلى أنه تم نقل أكثر من مئة مصاب إلى المستشفى، من دون أن تحدد الولايات المعنيّة.