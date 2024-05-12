الدفاعات الروسية تسقط صواريخ باليستية و6 مسيرات غربي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت الدفاعات الروسية صاروخي Tochka-U بالستيين و6 مسيرات أوكرانية وغربية فوق مقاطعات روسية جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم الليلة الماضية تدمير صاروخين فوق مقاطعة بيلغورود و3 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك ومسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي البلاد".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 482 ألفا و290 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد ، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 482 ألفا و290 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 1260 جنديًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و454 دبابة و14 ألفا و375 من المركبات المدرعة و12 ألفا و472 من النظم المدفعية و1066 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و797 من أنظمة الدفاع الجوي و350 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 2194 من المعدات الخاصة و9 آلاف و910 طائرات مسيرة وغواصة و16 ألفا و819 من المركبات وخزانات الوقود.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو الأوكراني، أن الجيش الروسي هاجم منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بطائرات بدون طيار من طراز "شاهد"؛ ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل والبنى التحتية.

وذكرت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو الأوكراني في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ، أن الجيش الروسي هاجم بالأمس، وحتى وقت متأخر من الليل، نيكوبول بطائرات بدون طيار أربع مرات؛ ما تسبب في تضرر منزلين ومنشأة للبنية التحتية".

وأضاف البيان أن إحدى القرى في منطقة تشيرفونوهريهوريفكا تعرضت لقصف مدفعي، ولكن لحسن الحظ، لم يُقتل أو يُجرح أحد في القصف.

