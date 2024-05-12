الدفاع التايوانية تعلن عن رصد 11 طائرة عسكرية و8 سفن صينية حول تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، عن رصد 11 طائرة عسكرية صينية و8 سفن تابعة للبحرية الصينية وهي تقوم بدوريات وعمليات حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تدوينة نشرتها على منصة "إكس"، اليوم الأحد أن 8 طائرات من هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط بمضيق تايوان ودخلت النطاق الجوى بجنوب غرب تايوان، مؤكدة أن القوات المسلحة التايوانية تقوم بمراقبة الموقف عن كثب، حيث تم نشر طائرات وسفن أنظمة صاروخية تايوانية للرد على أى أنشطة.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان هناك تزايد للتواجد الصيني في المنطقة أمس السبت، حيث تم رصد 15 طائرة عسكرية صينية، بالاضافة إلى 6 سفن تابعة للبحرية الصينية تقوم بعمليات حول تايوان، لافتة إلى أن القوات التايوانية قامت بمراقبة الموقف أيضا، وأخذت وضع الاستعداد للرد بما يتناسب مع الموقف.

الجيش الروسي يعلن سيطرته على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف ضمن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "وحدات مجموعة القتال الشمالية الروسية تحركت بشكل أعمق في دفاعات الجيش الأوكراني، وحررت مستوطنات جاتيشي، وكراسنوي، وموروخوفيتس، وأولينيكوفو في منطقة خاركوف".

وأفاد البيان بأن معارك مجموعة القتال الشمالية الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير دبابتين، ونظامي إطلاق لصواريخ من طراز "فامباير"، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "كوزاك"، و4 أنظمة مدفعية.

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على الأرض يأتي بعد يوم واحد من السيطرة على 5 مستوطنات في منطقة خاركوف، أمس السبت، وهي بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتيونوفكا وبيلنايا وستريليتشيا.

وفي سياق متصل، ذكر البيان أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في إسقاط مروحية قتالية أوكرانية من طراز "ميج-29"، كما تم اعتراض 36 طائرة أوكرانية بدون طيار، و8 صواريخ من طراز "توشكا يو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و23 صاروخا من طراز "فامباير وغراد وأولخا".

وفي اتجاه مجموعة القتال الشرقية، أفاد البيان بأن القوات الروسية نجحت في الاستحواذ على مواقع أكثر استراتيجية خلال اليوم الماضي، كما تصدت لهجومين مضادين أوكرانيين في إقليم دونيتسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيًا، و3 مركبات آلية، و3 مدافع هاوتزر، ومدفع واحد مضاد للدبابات.