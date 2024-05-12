الكرملين: بوتين يقيل سيرغي شويغو من منصبه كوزير للدفاع ويعينه سكرتيرا لمجلس الأمن القومي

اعلن الكرملين بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقال سيرغي شويغو من منصبه كوزير للدفاع وعينه سكرتيرا لمجلس الأمن القومي، كما عين بوتين أندريه بيلوسوف لشغل المنصب. وشغل بيلوسوف سابقًا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة ميخائيل ميشوستين. وأعاد بوتين يوم الجمعة الماضي تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة.

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