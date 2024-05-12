الجديد: بري يسعى الى توحيد رؤية الكتل النيابية لمعالجة ازمة النزوح السوري قبيل جلسة مجلس النواب

ذكرت معلومات "الجديد" رئيس مجلس النواب نبيه بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل التواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيهم حول التوصية التي ستخرج عن جلسة مناقشة النزوح النيابية المقررة يوم الاربعاء حول النزوح السوري الى لبنان.

وذكرت مصادر "الجديد" بان خليل لم يضع أي تصور أو أي ورقة سيعرضها على الكتل، إنما سيسأل كل كتلة من دون استثناء عن مطلبها من الحكومة بخصوص ملف النزوح، وسيبدأ جولة اتصالاته لتوحيد الرؤية.

ولفتت الى ان هذه الخطوة تم تنسيقها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيتعاطى بإيجابية مع توصية مجلس النواب وسيعمل على تنفيذها.