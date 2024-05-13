إيهاب حمادة: عمليات المقاومة ستتواصل في لبنان إسنادًا لغزة والعدو لم يتمكن من تحقيق أهدافه

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​إيهاب حمادة​، خلال لقاء سياسي نظّمه "حزب الله" معه في حي المرج الشّمالي في الهرمل، إلى "ما يجري في ​غزة​ من عدوان وحشي صهيوني، وتصدّي المقاومة والشعب الفلسطيني الأسطوري لهذا العدوان، ما حال دون تحقيق العدو لأهدافه المعلنة".

وأكّد "مواصلة عمليّات المقاومة الإسلاميّة في ​لبنان​ إسنادًا لغزة ومقاومتها، وردّها الحازم على اعتداءات العدو الصّهيوني الّتي تطال المدنيّين وأملاكهم".

وتطرّق حمادة إلى ملف انتخاب رئيس للجمهوريّة وقضيّة النزوح السوري في لبنان، وكيفيّة معالجته بالأطر القانونيّة.