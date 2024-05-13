بوحبيب غادر إلى المنامة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية

غادر وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​ بيروت متوجّهًا إلى البحرين، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجيّة العرب التّحضيري لأعمال القمّة العربيّة في دورتها العاديّة الـ33، الّتي ستُعقد في البحرين يوم الخميس في 16 أيّار الحالي.

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