شاهد بالصور.. وزير الاعلام البحريني يفتتح المركز الاعلامي لقمة البحرين

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح وزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي، المركز الإعلامي المخصص لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين قمة البحرين، بحضور مستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر، والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أحمد العريفي، وعدد كبير من الاعلاميين ورؤوساء الصحف العربية والمصرية .

وأشاد وزير الإعلام بمركز الاتصال الوطني على ما بذلوه من جهد في تجهيز المركز الإعلامي ليكون بهذا المظهر المتميز الذي يعبر عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين، منوهًا بالطاقات والكوادر الإعلامية الوطنية التي تبذل قصارى الجهد والعطاء للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في المملكة، بما يرفد مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن.

وأعرب عن ترحيب مملكة البحرين بضيوفها من الإعلاميين، وتقديرها لجهودهم في تغطية أعمال القمة العربية، بما يعزز من التقارب والتضامن العربي، ويتناسب مع أهمية القمة وتأثيرها الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال نبيل الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام إنه من المؤمل أن تكون قمة البحرين قمة ناجحة وأن تكون مخرجاتها تهم الأمة العربية.

وأكد الحمر على أن وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين حرصوا على دعوة جميع الصحفيين من دول الخليج العربي والعالم العربي إضافة للإعلام الغربي كذلك، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا عربيًا وعالميًا كبيرًا لمخرجات القمة ونتائجها، ما يتطلب تسخير كل التسهيلات للإعلاميين والصحفيين كافة، وهو ما حرصت عليه مملكة البحرين.

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