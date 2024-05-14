حيتان الأوركا تغرق يختا شراعيا قرب مضيق جبل طارق

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ)

أغرقت حيتان الأوركا القاتلة يختا شراعيا بالقرب من مضيق جبل طارق، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية يوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية بما في ذلك صحيفة "إل بايس"، نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، أن فردي الطاقم الاثنين على متن اليخت "ألبوران كونياك" الذي يبلغ طوله 15 مترا، سمعوا في البداية ضربات مكتومة ضد الهيكل صباح الأحد على بعد حوالي 26 كيلومترا من رأس سبارتل في المغرب عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق.

وتعرضت شفرة الدفة للتلف خلال الحادث. وعندما بدأ الماء يدخل إلى القارب، أطلق البحارة نداء استغاثة.

وتم إرسال مروحية من إسبانيا وطُلب من الناقلة القريبة "إم تي لاسكوكس" المساعدة، وفقا للصحيفة، نقلا عن وزارة النقل في مدريد.

وبعد ساعة من نداء الاستغاثة، تم نقل الطاقم بأمان على متن الناقلة. ومع ذلك، لم يمكن إنقاذ اليخت وغرق بعد فترة وجيزة.

وكان هذا هو الحادث السابع من نوعه منذ عام 2020.

ويعتقد الخبراء الذين يدرسون سلوك هذه الحيوانات الذكية أن الحيتان القاتلة قد اصطدمت باليخت. وأفاد العلماء بأن الحيتان تنتمي إلى مجموعة من 37 حوتا تعيش بين شمال شبه جزيرة أيبيريا ومضيق جبل طارق في الجنوب، حسبما ذكرت صحيفة "إل بايس".