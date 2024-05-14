"النشرة": مراقبو الاقتصاد اقفلوا مطعما بدير الزهراني وتسطير محضر ضبط بحق مطعم اخر

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "بعد صدور نتائج فحوصات 16 عينة من شاورما لحم ودجاج في محافظة النبطية حيث تبين أن 12 عينة سليمة ومطابقة للمواصفات، و4 نتيجتهم غير مطابقة، اثنتين منهم بسبب سوء التحضير من العمال وقد سطر محضري ضبط بحق أصحاب المطعم بالإضافة لتعهدهم بإصلاح الخلل وإنذارهم وإبلاغهم بسحب عينات جديدة".

واشار الى ان "خلال يومين من تاريخه وعينتين أظهرت نتيجتهما بوجود شوائب بكتيريا وجراثيم بمعدل عال يسبب ويؤدي للتسمم، وبناء عليه قامت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في المحافظة بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من جهاز عناصر أمن الدولة مكتب النبطية وبعد أخذ إشارة من النائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات بإقفال مطعم وختمه بالشمع الأحمر في بلدة دير الزهراني، والمطعم الأخر كان قد أقفل سابقاً وتم تسطير محضري ظبط بحق أصحاب المطعمين، وقد أتلفت اللحوم المخزنة داخل البرادات وأستكملت جولات المراقبين على باقي المطاعم في المنطقة وتم سحب اربعة عينات جديدة من اللحوم المعدة للطهي لفحصها في المختبر المعتمد".