وجهّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح، رسالة الى المراجع الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبت فيها "باحترام سلطة القانون". وكتبت،"الحق في حماية القانون وفي محاكمة عادلة كرّسته كل المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. فكيف اذا كان من يرفض تطبيق القانون هو قاض بأعلى مركز قضائي يلاحق قاضية لانها تجرأت على أصحاب النفوذ ،وما هي الحماية للانسان بعامة في بلدي ازاء هذا الواقع؟ ".
وتابعت: "صرخة برسم المراجع الدولية وبرسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرسم كل دولة وكل مجتمع ما زال يؤمن بان للقانون سلطة يجب احترامها وبأن للانسان حقوقا أساسية لا بد من حمايتها".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون وجّهت رسالة الى المراجع الدولية: للقانون سلطة يجب احترامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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