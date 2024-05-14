سفير مصر: اللجنة الخماسية ملتزمة بتحريك ملف الرئاسة واجتماعها بالسفارة الأميركية منطقي بتوقيته

ذكر السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، "أننا لم نغب كلجنة خماسية بشأن لبنان، بل أخذنا وقفة تزامنت مع سفر عدد من السفراء لبلادهم"، موضحًا أنّ "الاجتماع غدًا بالسفارة الأميركية هو الأول الذي تستضيفه السفيرة الأميركية ليزا جونسون وهو منطقي بتوقيته ومقره".

ولفت، في حديث لقناة الـ"أو تي في"، إلى أنّه "يجب اعطاء الملف الرئاسي أولوية"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة الخماسيّة ملتزمة بتحريكه ونبحث بكيفية تحريك الزوايا لإحداث خرق ما".