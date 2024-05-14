الجيش: العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين قبالة شاطئ جبيل

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، انه "بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤، نتيجة عملية البحث التي قامت بها وحدات من الجيش للعثور على مواطنَين غرقا قبالة شاطئ مدينة جبيل، عثر العناصر المشاركون على جثة أحدهما على شاطئ مدينة عمشيت وتم تسليمها إلى الدفاع المدني"، مؤكدة ان "جهود البحث تتواصل للعثور على المواطن الآخر".

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