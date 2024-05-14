الاتحاد الأوروبي أقرّ ميثاق الهجرة واللجوء الذي يُشدّد القيود على حدود دول التكتّل

أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخيّ لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، حيث يشدّد خلاله القيود على حدود التكتّل، ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل نحو عشرة قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.
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