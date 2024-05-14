423 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أنّ 423 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية.

واقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند قبة الصخرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- وفا.

وشددت الشرطة الاسرائيلية إجراءاتها العسكريّة، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يذكر أن نحو 7500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الاسرائيلية، خلال شهر نيسان الماضي.