قُتل ضابطان فرنسيان على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون، في هجوم على شاحنة سجن كانت تقلّ سجينًا فرّ، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من القضية لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وذكر مصدر آخر أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الصباح على الطريق في إنكارفيل بمنطقة أور شمال فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: مقتل ضابطَين فرنسيَين إثر عملية إطلاق نار هرب خلالها سجين من شاحنة تقلّه شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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