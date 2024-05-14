إصابة مواطن بجروح جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت يارون وأضرار بالغة بالمنازل

أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدف ساحة بلدة يارون إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقله إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

وتسبّبت الغارة الإسرائيلية بتدمير منزل تدميرًا كاملًا، وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، فضلًا عن احتراق سيارتين عملت عناصر الدفاع المدني على اخماد النيران التي اشتعلت فيهما.