الخارجیة الإیرانیة بذکرى النکبة: موقفنا ثابت تجاه القضیة وندعم عضویة فلسطین الکاملة بالأمم المتحدة

أشارت وزارة الخارجیة الإیرانیة، فی ذکرى "النکبة"، الى أن "هذا الیوم هو ذکرى تأسیس نظام الفصل العنصری والاحتلال الصهیوني فی قلب العالم الإسلامیي بمؤامرة الاستعمار البریطاني الخبیثة وبدایة الفترة الدمویة من الإبادة الجماعیة والمجازر والتهجیر والاحتلال وتدنیس أرض فلسطین".

وأكدت الوزارة، أن "ارتکاب الجرائم الدولیة، بما فی ذلک جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، یتعارض مع القیم الأساسیة للأمم المتحدة وجمیع الأعراف والمبادئ والمعاییر الدولیة المتعارف علیها، ومما لا شک فیه أن هذه الجرائم توجب المسؤولیة الجنائیة لمرتکبیها".

وأعربت الوزارة، عن إدانتها "بشدة لقتل أکثر من 35 ألف إنسان بریء، من بینهم نساء وأطفال والرجال العزل، وأصابة 75 ألف شخص وتشرید مئات الآلاف بلا مأوی فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة على ید النظام الصهیونی وبدعم سیاسي وعسکري وستخباراتي واقتصادی شامل من الولایات المتحدة منذ أکثر من سبعة أشهر".

وشددت على "موقف الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الثابت تجاه القضیة الفلسطینیة والکیان الصهیونی المزیف وغیر الشرعی ودعمها لنضالات الشعب الفلسطیني التحرریة، تعلن مرة أخرى تضامنها مع القضیة فلسطینیة، وتؤکد أن قضیة فلسطین هي فی مقدمة قضایا العالم الإسلامي".

وأعلنت عن "دعمها لعضویة فلسطین الکاملة فی الأمم المتحدة وتعتبر قبول فلسطین عضوا کامل العضویة فی الأمم المتحدة بمثابة الخطوة الأولى ونقطة التحول فی التعامل مع المظالم التاریخیة التی تعرض لها الشعب الفلسطیني بالصبر والتکلان".