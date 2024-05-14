مركز أمن عام الكورة أقفل محلات يستثمرها سوريون بطرق غير شرعية

أقفلت الدوريات التابعة لمركز أمن عام الكورة الإقليمي بالشمع الاحمر عددًا من المحلات التجارية والملاحم في منطقة الكورة، يديرها ويستثمرها أشخاص من التابعية السورية بطرق غير شرعية، وذلك خلال مداهمات نفذتها بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال. وتركت أمر البت بإقامات السوريين الى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

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