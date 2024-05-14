الأردن تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى ورفعهم للعلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إضافة إلى إعاقة دخول المصلين للمسجد، وبما يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد واحترام حرمته.