شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بتطوير أساليب استثمار المقومات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر.

جاء ذلك خلال الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

وفي هذا الصددت شددت اللجنة البرلمانية علي أهمية تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.

جدير بالذكر أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.