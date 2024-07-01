بالأعلام وأغانى وطنية.. "المصريين الأحرار" يحيى ذكرى 30 يونيو بربوع مصر

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الأحد، 30 يونيو 2024 11:28 م

في ذكرى ثورة 30 يونيو .. تحت رأية العلم وعلي الأغاني الوطنية نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل احتفالات في غالبية المحافظات كالعادة تخليداً لها وتعزيزا للانتماء للأجيال الشاب الواعدة.

وبناء علي توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، بثت كافة مقرات الحزب الأغاني الوطنية ووزعت الإعلام علي المواطنين في الميادين العام والحيوية احتفاء بذكري الحفاظ علي هوية مصر من أنياب الجماعة.



نظم المقر الرئيسي بشارع العروبة احتفالاً الذى لاقى تفاعل من المواطنين المارة والذين حرضوا علي اقتناء علم مصر والتحية للقوات المسلحة والرئيس السيسي وتقديرهم للحزب علي تعزيز الوعي واسهاماته في تذكار الأجيال بتلك الثورة المجيدة.

وفي منطقة شمال القاهرة قام رائد مقدم أمين القطاع وعضو المكتب السياسي باحتفالية بمعاونة كافة أعضاء هيئة المكتب وسط إقبالا حافلا من المواطنين والبسطاء .

وفي أسيوط وتحت إشراف اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة وبقيادة محمد أبو عين أمين التنظيم بالمحافظة، قام شباب الحزب، حيث تم توزيع الورود والشيكولاته والأعلام المصرية على المواطنين في الشوارع التي شهدت انطلاق الثورة، خاصة أمام مبنى المحافظة وميدان الحرب والسلام والمحطة والمجذوب وموقف نزلة عبد اللاه.

محافظة سوهاج ..نظم الحزب احتفالا بذكري ثورة يونيو بميدان صنية اخميم تحت إشراف المهندس محمد غريب أمين سوهاج وإيليا ورد أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.

بدأت الفعاليات برفع علم مصر داخل الميدان وتوزيع الورود والهدايا وأعلام مصر علي المارة والشيكولاتة للمواطنين في هذا الاحتفال.

وفي محافظة السويس بقيادة عادل فاضل أمين المحافظة ، نظّم حزب "المصريين الأحرار" بالسويس، احتفالية بهيجة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، وبقيادة ندوة ثقافية بعنوان "الثورات عبر العصور في مصر"، وآخري بعنوان أسباب ثورة ٣٠ يونيو.

أضفت فقرات فنية مُبهجة على الاحتفالية لمسةً من البهجة والفرح، حيث قدّم عازف السمسمية السيد فواز، برفقة المطرب زكي عبد الله، باقة من الأغاني الوطنية على أنغام السمسمية، التراث الموسيقي المميّز لمحافظة السويس.

وفي الإسكندرية

احتفلت أمانة حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، بأمسية وطنية مميزة، بإشراف منى كيرلس أمينة التنظيم بالحزب بالإسكندرية.

وباشرت الاحتفالية أمانة المرأة حيث شهدت تقديم الشباب مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية، وعبرت عن مشاعر الفخر والعزة الوطنية التي تملأ قلوب المصريين في هذه الذكرى العظيمة.

وكان رئيس حزب المصريين الأحرار بعث برقيات تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، وقداسة البابا تواضروس الثاني ، وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، للتهنئة بهذه المناسبة الجليلة.