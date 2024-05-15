"حزب الله" نشر مشاهد من عملية إستهدافه لوحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسسي الإسرائيلي في مستوطنة أدميت

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من "عملية إستهداف المقاومة الإسلامية وحدة الإدارة والتحكم للمنطاد التجسسي التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة".

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