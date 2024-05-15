وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان بالصحراء أكثر من 300 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندى المصري، الثلاثاء.

وأكد القصير أن الدولة أنشأت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا كذلك الانفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للإستثمار الزراعي مشيرا إلى أن إستصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز ال 300 الف جنية.

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الزراعة شهد نموا ايجابيا رغم كل التحديات والازمات العالمية مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والذرة.