"فعل مخل داخل السيارة".. تفاصيل اتهام سائق "كريم" بالتحرش بفتاة في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق تابع لشركة "كريم" لتورطه في ارتكاب فعل مخل أثناء ركوب فتاة معه بالسيارة بمنطقة التجمع.

كانت طالبة جامعية تدعى "ر" اتهمت سائقًا تابع لشركة توصيل بارتكاب فعل يخدش حيائها خلال رحلة بشارع التسعين في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

قالت الطالبة إنها طلبت رحلة "كريم" من شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وكانت متجهة إلى منطقة التجمع الخامس.

وتابعت التحريات الأولية، بأنه أثناء الرحلة قام المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء العام داخل السيارة، وعندما لحظت الفتاة تلك الأفعال استغاثت بالمارة، فأوقف السيارة وفر السائق هاربًا.

وتم ضبط المتهم "ك" 42 سنة، ومقيم بدائرة قسم المطرية، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة.