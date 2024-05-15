11 صورة ترصد رصف طريق البراجيل أسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بـ"الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا علي المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

وتابع "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، خطة رصف الطبقة السطحية للطرق الواقعة أسفل محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بحي المنيرة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع نواتج الأعمال والمخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بوجود أية تعديات للمنشآت والمحال العامة على خط التنظيم؛ للاستفادة من مسطح الطريق.

ووجه المحافظ، بمراعاة إنشاء أرصفة المشاة والجزر الوسطى على أكمل وجه، ودعم الطريق بمنظومة إنارة؛ لتيسير حركة المواطنين.

وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال؛ للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال؛ لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

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