محافظ أسوان يلتقي وفد "إبدأ" لتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية.

وأكد محافظ أسوان، على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، معربًا عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية، فضلًا عن دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم.

وقام اللواء أشرف عطية، بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلًا عن المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقي، وأيضًا المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان.

واستعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأضافوا أن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، من خلال العمل على 3 محاور هي المشروعات الكبرى، ودعم الصناعة، والتدريب والبحث والتطوير.