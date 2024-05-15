"محلية النواب" توصي بـ 500 مليون جنيه دعما إضافيا لموازنة "الدقهلية والقليوبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدعم إضافي 500 مليون جنيه لاعتمادات موازنتي محافظتي القليوبية والدقهلية للعام المالي الجديد 2024/2025.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص الإدارة المحلية (محافظة القليوبية، محافظة الدقهلية)، بحضور ممثلين عن المحافظتين ووزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستجابت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووافقت على زيادة الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية بمبلغ 250 مليون جنيه كاعتماد إضافي، وكذلك وافقت على اعتماد إضافي 250 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية.

وجاء ذلك بعد طلبات نواب المحافظين وأعضاء اللجنة بدعم المحافظتين لتمكينهما من تلبية احتياجاتهما وتنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، وبعد تضامن هيئة مكتب اللجنة وإصرارها على زيادة اعتمادات المحافظتين.

ووجه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي ترأس الاجتماع، الشكر للحكومة وتحديداً وزارة التخطيط على الاستجابة السريعة والموافقة على دعم المحافظتين وزيادة اعتماداتهما بمبلغ قيمته 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم الموافقة على زيادة 250 مليون جنيه لمحافظة مرة واحدة، وهو ما يؤكد الاهتمام بدعم المحافظات وتمكينها من القيام بدورها في توفير الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الخدمات.