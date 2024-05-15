مشروع الحلم.. 5 صور ترصد استكمال رصف شارع الملك فيصل أسفل الدائري حتى المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن استكمال توسعة ورصف شارع الملك فيصل بالطبقة السطحية من أسفل الطريق الدائري حتى طريق المنصورية.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية، بالإضافة إلى إقامة الممشي السياحي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المطلة على المتحف المصري الكبير.

وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن محافظة الجيزة منذ شهر مارس الماضي بدأت في في تنفيذ خطة المرحلة الثانية من مشروع ممشى المنصورية، وذلك بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري.

وأكد المصدر، أن خطة تطوير شارع الملك فيصل تأتي بدءًا من طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول كيلو ونصف وعرض 30 متر، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال تطويره خلال شهر يونيو القادم.

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