شكرا لقرائتكم خبر عن فايز فرحات: توافق توصيات الحوار الوطني والبرلمان بشأن الإجراءات الجنائية يصل لـ40% والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن درجة التوافق عن ما خرج من الحوار الوطني وما خرج عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية هو أكثر من 40%، متابعًا: «بعض التعديلات جاءت أفضل مما جاءت في التوصيات».

وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض النصوص كانت أكثر تقدمًا من بعض البدائل التي طرحت من الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني في كل محور من المحاور الـ5 قدم بدائل عديدة، إذ أنه كان في 8 بدائل ببعض المحاور.

وشدد على أن في النهاية سيكون هناك انحياز لبديل من البدائل في المحاور الـ5 بالإجراءات الجنائية.