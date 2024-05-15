رئيس القومي للمرأة ناعية هشام عرفات: مصر افتقدت روح غالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

نعت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراءة وفاة الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق الذي لقي وفاته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض

وكتبت مايا مرسي هبر صفحتها الشخصية على فيس بوك " الخلوق .. المحترم ..صديق وزميل غالي عزيز..صبور حكيم محترم متواضع ..حزنت كثيرا ربنا يتقبلك في جنات النعيم ..افتقدت مصر روح غالية".

وتوفي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، عصر الأربعاء، بحسب ما أعلنه نجله خالد عبر صفحته على "فيسبوك" بعد صراع مع المرض، حيث كان مريضًا بالسرطان، وعانى من مضاعفاته في الأيام الأخيرة.+

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