أحمد موسى: الخط الأول للمترو ينقل 1.3 مليون راكب يوميا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة توفر وسائل نقل حديثة للوصول إلى العاصمة الإدارية، كما أن العمال في المشروعات القومية يعملون بجد واجتهاد للانتهاء في توقيتها المحدد.

وأضاف خلال تقديم حلقة خاصة من محطة قطار الكهربائي السريع بالعين السخنة ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد لدينا 7 ملايين مواطن يعملون في المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وما يحدث من مشروعات في القاهرة يتكرر في الصعيد والإسكندرية وسيناء والعريش وسفاجا والسخنة وتوشكى.

وتابع موسى: «الخط الأول للمترو ينقل 1.3 مليون راكب يوميا من حلوان للمرج، ويتم حاليا تطوير الخط الأول للمترو من حلوان إلى المرج، كما أن الدولة تقوم بتطوير خطوط مترو الأنفاق لتكون وسيلة نقل متطورة تليق بالمصريين.

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