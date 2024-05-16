الصحة العالمية: الوضع لا يزال حرجا في شمال أفغانستان بعد الفيضانات

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن "الوضع لا يزال حرجا في ولايات شمال أفغانستان التي ضربتها الفيضانات نهاية الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية مجددا".
وكشفت المنظمة، أنه "لا يزال آلاف الأشخاص نازحين وفي حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية"، محذرةً من "احتمال ارتفاع عدد الضحايا، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين".
وأوضحت أن "الخلل في شبكة الإنترنت لا يزال يعيق معرفة الوضع الحقيقي في بعض القرى المعزولة للغاية".
وكان قد قُتل 300 شخص على الأقل جراء الفيضانات المفاجئة، لا سيما في ولاية بغلان، في حين تواصل تعثر جهود الإغاثة بسبب تدمير العديد من الطرق وفيضانات الأنهار.
ودمرت أو تضررت آلاف المنازل، وجرفت المياه الكثير من رؤوس الماشية، وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.
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