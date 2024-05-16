مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أنهى طلاب النقل بالمراحل التعليمية "ابتدائي - إعدادي - ثانوي" بالمعاهد الأزهرية، امتحانات نهاية العام، والتي انطلقت في 20 أبريل الماضي.

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للنقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث السبت 20 يوليو المقبل، والدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأربعاء 7 أغسطس 2024.

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وانطلقت، أمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أول أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في أول أيامها، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه والنحو.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات الكويتي والتي تضم ثلاثة معاهد (فتيات الكويتي- فتيات البخاري- فتيات الغد المشرق) ولجنة معهد بنين آل كليلة والتي تضم ثلاثة معاهد( بنين آل كليلة- بنين البخاري- بنين الغد المشرق) على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، وبسؤاله عن الامتحانات أجاب الطلاب أنها في مستوى الطالب المتوسط.

فيما تنطلق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية في الأول من يونيو المقبل، وسط إجراءات مشددة، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.