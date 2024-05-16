ارتفاع صافي أرباح "أغذية" 32% خلال الربع الأول من عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مجموعة أغذية - إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية- عن ارتفاع صافي أرباح المجموعة بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 127.6 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيان من الشركة يوم الخميس.

وتوسع هامش صافي أرباح المجموعة بمقدار 63 نقطة أساس ليصل إلى 8.8%، على الرغم من تحديات سوق الصرف الأجنبي وفرض ضريبة الشركات في الإمارات، وفق البيان.

وواصلت المجموعة في عمليات التصدير خلال الربع من 2024 إلى مصر لتصل إلى 24.4 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، حسب البيان.

وحافظت الميزانية العمومية على النقد، حيث بلغ النقد وما يعادله 0.5 مليار درهم و سيولة تبلغ 2.4 مليار درهم. وبقيت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 1.3 مرة (صافي دين قدره 1.0 مليار درهم إماراتي) ثابتة بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023.

وسجلت إيرادات المجموعة بنسبة 22.6% على أساس سنوي إلى 1.45 مليار درهم (نمو بنسبة 17.5% من الأحجام و5.1% من التسعير)، بالرغم من تحديات ظروف الاقتصاد الكلي العالمي.

ووفق البيان، ارتفعت إيرادات المجموعة المعدلة لتأثير انخفاض قيمة العملة في مصر (-42.5 مليون درهم إماراتي) بنسبة 26.2% على أساس سنوي.

وتأثرت إيرادات الربع الأول من عام 2024 بشكل إيجابي بمبيعات تجارية سلعية لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم إماراتي في قطاع الأعمال الزراعية. وباستثناء هذا المبلغ لمرة واحدة، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 17.7% على أساس سنوي بفضل النمو الثابت عبر محفظة الوجبات الخفيفة للمجموعة. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بالأداء القوي لفئة القهوة، حسب البيان.

وأوضح البيان أن استمرت "أبو عوف" في اكتساب حصة قيمة في السوق المحلية للقهوة في مصر، وذلك بالإضافة إلى التوسع العضوي المستمر لسلسلة البيع بالتجزئة حيث افتتح "أبو عوف" 27 متجراً جديداً خلال الربع.

وصعدت إيرادات المياه والأغذية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مما يعكس نمو إيرادات المياه في الإمارات بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بما في ذلك النمو الكبير في مبيعات المياه المعبأة في زجاجات.

وزادت إيرادات البروتين والأغذية المجمدة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، والتي تعد المرة الأولى التي يحقق فيها القطاع نمواً في الإيرادات بالعملة المبلغ عنها منذ الربع الثالث من عام 2022، مما يظهر مرونة مستمرة وسط البيئة الكلية والاستهلاكية المليئة بالتحديات، والتي تضمنت جولة أخرى من تخفيض قيمة الجنيه المصري، حسب البيان.

وارتفعت إيرادات الأعمال الزراعية بنسبة 50.6% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بنمو كبير في الأحجام عبر قطاع الدقيق والأعلاف وعمليات بيع تجارية سلعية لمرة واحدة (+10.5%% باستثناء المبيعات غير المتكررة). وكان هذا مدفوعاً بالمحافظة على مستوى الجودة في السوق في أعمال الدقيق التابعة للمجموعة.

ووفق البيان، فإن مجموعة "أغذية" تأسست في عام 2004 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم أغذية، شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، وهي مسؤولة تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)، الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)، اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).