الرابطة المارونية: مؤتمر بروكسيل الثامن لا يتضمن اي طرح لحل هذه ازمة النازحين السوريين الخطيرة

رأت الرابطة المارونية، عشية التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر بروكسيل الثامن بتاريخ 27 ايار 2024، أن "المؤتمر يهدف اولا واخيرا الى الاستماع فقط الى الأصوات السورية في سوريا وفي المنطقة وفي الشتات، ولا يتضمن جدول اعماله اي بند رسمي او دعوة الى طاولة حوار لمناقشة ملف عودة السوريين اللاجئين في لبنان الى ديارهم، او اي طرح لحل هذه الازمة الخطيرة".

واعتبرت أن "المؤتمر انطلق من قواعد اساسية وثابتة مفادها ان لا حل في سوريا الا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وان الاتحاد الأوروبي سيعمل اولا على تحقيق هذا الحل السياسي الشامل في سوريا مهما بدا بعيد المنال في بعض الأحيان، وان يحصل الشعب السوري ثانيا على فرصة للعيش بكرامة وسلام".

ولفتت الى أنه "يعمل المؤتمر على حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، ومن خلال تعزيز فرص كسب العيش للاجئين والمجتمعات المضيفة لاسيما في لبنان".

وناشدت الرابطة، الحكومة اللبنانية، ان "تربط مشاركتها في المؤتمر الذي سيعقد في 27 الجاري، بالموافقة المسبقة على ان يكون ملف ازمة النازحين السوريين في لبنان بندا رئيسيا في جدول اعمال المؤتمر لتتم مناقشته، واعلان قرارات بشأنه".

وطلبت أن "يتم التأكيد ان لبنان هو وطن نهائي لجميع ابنائه وليس بلد لجوء، والتأكيد على استمرار الرعاية الدولية لملف النازحين السوريين المسجلين على لوائح مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين" لحين اقفال هذا الملف ضمن فترة قصيرة".

وشددت على "رفض لبنان كل اشكال الخطط والبرامج التي تدعو الى تعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم في البلدان المضيفة، او تأمين فرص لكسب عيشهم اشارة الى ما هو مقرر في جدول اعمال مؤتمر بروكسل الثامن، لا سيما مناقشات الطاولة المستديرة الرابعة، خشية من انشاء اقتصاد خاص باللاجئين منافس للاقتصاد اللبناني".