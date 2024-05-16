أعلنت قيادة الجيش- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/5/2024، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، عمليّة دهم لتوقيف تجّار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا- الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النّار أدّى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر".
وأوضحت في بيان، أنّ الوحدة "أوقفت أيضًا 37 شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كميّةً كبيرةً من مادّة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربيّة وذخائر"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مقتل مطلوب خلال عملية دهم في شاتيلا وتوقيف 37 شخصًا يعملون بترويج المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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