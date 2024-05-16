شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة رئيس الوزراء السلوفاكي بعد محاولة اغتياله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك آخر تطورات حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو بعد محاولة اغتياله.

وأشار إلى أنها "استقرت ولكن مازالت خطيرة" وذلك بعدما تعرض لطلق ناري وأصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس الأربعاء. حادثة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي وذكر وزير البيئة توماس تارابا في وقت سابق، إن فيكو لم يعد بين الحياة والموت، فيما أشار مسؤولون الليلة الماضية، إلى أن حياته قد تكون في خطر بعد الحادث.

ونقل "فيكو" إلى المستشفى بعد الهجوم وخضع على الفور لعملية جراحية، واستمرت خمس ساعات، فيما بين وزير الداخلية ماتوش شوتاي إستوك بأن المشتبه فيه الذي ألقي القبض عليه في مسرح الحادث، يبلغ من العمر 71 عاما وهو من بلدة ليفيس. دافع سياسي وكشف الاستجواب المبدئي عن "دافع سياسي واضح"، فيما ذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي خمس طلقات أمام دار الثقافة في هاندلوفا، وهي بلدة تقع على مسافة قرابة مئتي متر شمال شرق العاصمة براتيسلافا.

ووقع الهجوم لدى خروج "فيكو" لمصافحة أنصاره، بعد اجتماع لمجلس الوزراء. وأصابت إحدى الرصاصات صدره.