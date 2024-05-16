"النشرة": الطيران التجسسي الاسرائيلي جدد طلعاته الاستكشافية فوق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة

أفاد مراسل "النشرة"، في حاصبيان عن أن "منذ بعض الوقت، جدد الطيران التجسسي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع على علو منخفض".

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