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أكسيوس: أمريكا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفاد موقع أكسيوس بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع، في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وقال الموقع إن المحادثات -التي شارك فيها بريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لإيران- تعد أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير الماضي.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن المحادثات ركزت على عواقب تصرفات إيران ووكلائها ومخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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