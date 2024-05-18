أعلنت الشرطة الإقليمية في أفغانستان، "مقتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غرب البلاد". وأوضح المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور عبد الرحمن بدري، أن "الفيضانات أودت بخمسين شخصا من سكان ولاية غور، ولا يزال آخرون مفقودين".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غرب افغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.