أكّد مسؤول أميركي لقناة "العربيّة"، أنّ "لا إسرائيل ولا "حزب الله" يريدان الدّخول في حرب مفتوحة، وأنّ واشنطن تضغط على إسرائيل لعدم شنّ حرب شاملة في لبنان".
وأشار إلى أنّ "واشنطن تعتمد على مبدأ عدم التّصعيد ومنع امتداد الصّراع بالمنطقة، وهي استخدمت قنوات دبلوماسيّة لحثّ إيران على عدم التّصعيد"، معتبرًا أنّ "إسرائيل قادرة على شنّ هجوم شامل وإلحاق ضرر ضخم بـ"حزب الله"، لكنّ الأخير ليس قادرًا على شنّ حرب ضدّ إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لـ"العربية": واشنطن تضغط على إسرائيل لعدم شن حرب شاملة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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