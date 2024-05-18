مسؤول أميركي لـ"العربية": واشنطن تضغط على إسرائيل لعدم شن حرب شاملة في لبنان

أكّد مسؤول أميركي لقناة "العربيّة"، أنّ "لا ​إسرائيل​ ولا "​حزب الله​" يريدان الدّخول في حرب مفتوحة، وأنّ ​واشنطن​ تضغط على إسرائيل لعدم شنّ حرب شاملة في ​لبنان​".

وأشار إلى أنّ "واشنطن تعتمد على مبدأ عدم التّصعيد ومنع امتداد الصّراع بالمنطقة، وهي استخدمت قنوات دبلوماسيّة لحثّ ​إيران​ على عدم التّصعيد"، معتبرًا أنّ "إسرائيل قادرة على شنّ هجوم شامل وإلحاق ضرر ضخم بـ"حزب الله"، لكنّ الأخير ليس قادرًا على شنّ حرب ضدّ إسرائيل".