تمديد تعيين انماري عفيش رئيسة للهيئة العامة للمتاحف لمدة خمس سنوات

مدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، تعيين انماري جورج عفيش رئيسة مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للمتاحف وذلك لمدة خمس سنوات.

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