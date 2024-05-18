تجديد تعيين أنطوان الزغبي رئيسًا للصليب الأحمر اللبناني لمدة 4 سنوات

صدر مرسوم بتجديد تعيين ​أنطوان الزغبي​ رئيسًا لجمعية ​الصليب الأحمر اللبناني​، لمدّة أربع سنوات. وقضى المرسوم المستند إلى موافقة مجلس الوزراء في 26 نيسان الماضي، بتعيين فادي الصيداوي نائبًا للرّئيس لمدّة أربع سنوات، ومحمد مفيد منصور أمينًا للخزينة في الصليب الأحمر لمدّة أربع سنوات أيضًا.

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