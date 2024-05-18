شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أخطر الهجمات.. كواليس مقتل 3 سياح أجانب في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 3 سياح أجانب ومواطنا أفغانيا في إقليم باميان بوسط أفغانستان، في أحد أخطر الهجمات التي تستهدف السياح منذ مغادرة القوات الأجنبية وتولي طالبان مقاليد السلطة في 2021.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة طالبان، أن أربعة أجانب وثلاثة أفغان أصيبوا أيضا في الهجوم بعد أن فتح مسلحون النار عليهم. الهجمات على السياح في أفغانستان وألقت السلطات القبض على أربعة أشخاص، ولم تتضح بعد جنسية السائحين أو هوية منفذي الهجوم.

ويضم إقليم باميان الجبلي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). السياحة في أفغانستان كما يضم بقايا تمثالين عملاقين لبوذا فجرتهما حركة طالبان خلال حكمها السابق في 2001.

وتتعهد طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في 2021 باستعادة الأمن وتشجيع السياح على زيارة البلاد، وبيع التذاكر لهم لمشاهدة تمثالي بوذا.

