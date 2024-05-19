مقتل العشرات جراء سيول في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول، اليوم الأحد، إن 47 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء سيول ناجمة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في شمال أفغانستان، وذلك بعد يوم واحد من مقتل عدد مماثل تقريباً في إقليم بوسط البلاد.

وقالت السلطات اليوم، إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة دمرت الأسبوع الماضي قرى في شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل 315 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1600 آخرين.



كما قالت وزارة الدفاع إن طائرة هليكوبتر تستخدمها القوات الجوية تحطمت يوم الأربعاء بسبب "مشكلات فنية" خلال محاولات لانتشال جثث أشخاص سقطوا في نهر بإقليم غور، مما أودى بحياة شخص فيما تعرض 12 آخرون لإصابات.