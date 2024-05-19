وكالة ارنا: فرق البحث والانقاذ تصل الى مكان حادث مروحية الرئيس الايراني

أفادت معلومات لوكالة "إرنا" بأن فريق البحث و الإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع حادث مروحية الرئيس الايراني ومرافقيه في منطقة ورزقان.

ووفقا لـ"إرنا"، فقد وصل فريق البحث والانقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث الى المكان المعلن وبدأت عمليات البحث.

وافادت المعلومات المتوفرة الى انه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة الى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة ، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

وقد هبطت المروحية الرئاسية في "غابة ديزمار" بين قرية برازين وأرد شير بمحافظة أذربايجان الشرقية. وافادت بعض الاخبار عن حادث هبوط اضطراري للمروحية التي تقل الرئيس الايراني ومرافقيه.

وكانت المروحية تقل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي، وامام جمعة تبريز اية الله الهاشم، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، و حاكم أذربايجان الشرقية مالك رحمتي ، وعدد من المرافقين الآخرين .

وكان آية الله رئيسي قد سافر إلى محافظة أذربايجان الشرقية صباح اليوم لافتتاح سد قيزقلعة سي المشترك على نهر آراس الحدودي.